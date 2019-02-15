Коммунальщики установили детские качели в сугроб, под которым проходит высоковольтный кабель

СЕГОДНЯ 14:39 2019-02-15T14:39:29+03:00

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В Новосибирске коммунальщики поразили силой инженерной мысли. Жители дома №17 по проспекту Димитрова обнаружили «обновку» на детской площадке — качели. Правда, установили их прямо в снег.

— Они (коммунальщики — Ред.) надеются, что когда почва будет таять, качели под собственным весом углубятся в землю и не придется ничего копать, — рассказала КП-Новосибирск Инесса Рябинина, жительница дома. — Нет никакой гарантии, что если ребенок на них сейчас залезет, то не навернется оттуда, конструкция тяжелая, но неустойчивая. Сколько уже было таких историй...

И не только это смущает жителей многоэтажки. Оказывается, само место, где будут играть дети, не безопасное.

— Когда их втыкали, рабочим сказали: «Вы что делаете, там под землей кабель высоковольтный, вы сейчас это воткнете и чем это все закончится?» Там действительно коммуникации проходят, — говорит Инесса Рябинина, которая по профессии является юристом. — Сейчас складывается судебная практика, что если на придомовой территории что-то причиняет вред кому-то или чему-то, то взыскивают за это деньги с собственников жилых и нежилых помещений. Я бы не хотела расплачиваться за чью-то ошибку.

В управляющей компании «ДОСТ-Н», которой принадлежит участок, не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU