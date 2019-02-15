2019-02-15T13:54:36+03:00
Здоровье

Сибиряков зовут стать донорами: пересадка костного мозга для многих детей единственный шанс на жизнь

Вступить в регистр доноров можно бесплатно сдав кровь
Александра БРУНЯ
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Несколько сибиряков сегодня согласились стать донорами, и пришли на акцию. Фото: Елизавета БражникНесколько сибиряков сегодня согласились стать донорами, и пришли на акцию. Фото: Елизавета Бражник
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Весь мир сегодня отмечает День детей, больных раком, не отстает и Новосибирск. Страшная болезнь может коснуться каждую семью и ребенка, а лечение в большинстве случаев зависит именно от других людей. Рак крови можно вылечить пересадкой костного мозга. Но проблема в том, что найти донора очень сложно, особенно в России. Сейчас в регистре всего 95 тысяч человек. В Германии для сравнения — более 7 миллионов потенциальных доноров.

В Новосибирске любой желающий может вступить в регистр, бесплатно сдав кровь в лабораториях Инвитро.

— Чтобы стать потенциальным донором, нужно сдать кровь на HLA-типирование. Специалисты определят уникальный состав генов потенциального донора и занесут информацию в базу данных регистра, — рассказала «КП»-Новосибирск» Елизавета Бражник, пресс-секретарь благотворительно фонда «Русфонд».

Несколько сибиряков сегодня согласились стать донорами и пришли на акцию.

Сибиряки готовы стать донорами костного мозга, чтобы спасти детей с раком крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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