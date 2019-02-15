«Нагадили в храме и тащат доски»: развлекательный центр рядом с православным приходом возмутил жителей
В четверг, 14 февраля, в селе Скала под Новосибирском прошел стихийный митинг местных жителей. Они выступили против местных депутатов, обвинив их в избиении человека и вымогательстве. На митинге вскрылись и другие претензии к народным избранникам. Так, местная жительница, староста прихода во имя Святого Николая Чудотворца Любовь Вереникина, рассказала о скандальном соседстве развлекательного центра рядом с храмом.
— Мы написали заявление, что рядом с нашим храмом построили развлекательный центр, беседку построили, и там собирается молодежь. Они развлекаются, курят, пьют, жгут костер. Из храма тащат доски, нагадили в храме, — рассказала возмущенная сельчанка.
Она отметила, что постройкой этого центра занимались депутаты.
— И нам свыше сказали, чтобы мы забрали заявление. Мы пошли в администрацию сельского совета, написали заявление под принуждением, и все это дело прикрыли, — добавила староста прихода.
Напомним, депутаты вызвали резонанс в селе Скала после заявления местного предпринимателя об избиении и вымогательстве денег с их стороны. В СКР сейчас идет проверка по этому делу.
ИСТОЧНИК KP.RU