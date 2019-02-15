2019-02-15T13:03:57+03:00
Общество

Красавчик из Танзании и снег: эти фотографии заставят вас полюбить сибирскую зиму

Студент из Танзании смело полез в сугробы ради хороших снимком
Александра БРУНЯ
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В день съемки было безоблачно, поэтому снег пришлось подкидывать. Фото: инстаграм, Светлана ЕрыгинаВ день съемки было безоблачно, поэтому снег пришлось подкидывать. Фото: инстаграм, Светлана Ерыгина
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Новосибирский фотограф Светлана Ерыгина поделилась необычными снимками. На них запечатлен студент из Танзании, который приехал в Новосибирск на учебу. Его реакция на снег заставит вас полюбить нашу зиму.

— Фотографии мы делали для того, чтобы рассказать о программах обучения иностранных студентов в НГУ, — рассказала о съемке «КП»-Новосибирск» фотограф Светлана Ерыгина. — Снимки получились довольно эпичные. Тогда была безоблачная погода, поэтому снег пришлось подкидывать.

Юноша приехал в Новосибирск получать знания. Фото: инстаграм, Светлана Ерыгина

Юноша приехал в Новосибирск получать знания. Фото: инстаграм, Светлана Ерыгина

Студент из Танзании смело полез в сугробы ради хороших снимком, и не зря!

— Колоритно, — комментируют необычные фотографии пользователи в соцсетях.

Студент из Танзании смело полез в сугробы ради хороших снимком, и не зря! Фото: инстаграм, Светлана Ерыгина

Студент из Танзании смело полез в сугробы ради хороших снимком, и не зря! Фото: инстаграм, Светлана Ерыгина

ИСТОЧНИК KP.RU

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