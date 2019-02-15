Красавчик из Танзании и снег: эти фотографии заставят вас полюбить сибирскую зиму
Новосибирский фотограф Светлана Ерыгина поделилась необычными снимками. На них запечатлен студент из Танзании, который приехал в Новосибирск на учебу. Его реакция на снег заставит вас полюбить нашу зиму.
— Фотографии мы делали для того, чтобы рассказать о программах обучения иностранных студентов в НГУ, — рассказала о съемке «КП»-Новосибирск» фотограф Светлана Ерыгина. — Снимки получились довольно эпичные. Тогда была безоблачная погода, поэтому снег пришлось подкидывать.
Юноша приехал в Новосибирск получать знания. Фото: инстаграм, Светлана Ерыгина
Студент из Танзании смело полез в сугробы ради хороших снимком, и не зря!
— Колоритно, — комментируют необычные фотографии пользователи в соцсетях.
Студент из Танзании смело полез в сугробы ради хороших снимком, и не зря! Фото: инстаграм, Светлана Ерыгина
ИСТОЧНИК KP.RU