Без лекарств умрет: волонтеры просят новосибирцев дать дорогие препараты для полярной совы

СЕГОДНЯ 12:26 2019-02-15T12:32:24+03:00

Без одного из этих лекарств птица погибнет

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Полярная сова приехала к новосибирским волонтерам из Братска. Птица пострадала еще в ноябре, но лечение на месте ей не помогло, поэтому было решено отправить ее к более опытным волонтерам.

— У нее на живую сгнило крыло, — рассказала «КП»-Новосибирск» о сове Алиса Богомолова, пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных. — Легкие поражены грибком. Поэтому нам очень нужны эти лекарства. Они очень дорогие, сами мы не потянет их купить. Это мощные противогрибковые препараты. Их аналоги не могут так быстро, как это необходимо. Лекарства нужно срочно вводить птице вместе с антибиотиками.

Волонтеры просят неравнодушных новосибирцев пожертвовать лекарства.

Нужны:

— Вориконазол (Voriconazole)

— Вифенд® (Vfend®)

— Воритаб

Если вы готовы пожертвовать препараты, пожалуйста, позвоните по телефону: 8-913-375-21-11 или напишите волонтерам Центра реабилитации диких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU