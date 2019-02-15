2019-02-15T11:51:19+03:00
Дом. Семья

Романтика в клетке: парам в новосибирском зоопарке устроили ужин в честь Дня влюбленных

14 февраля — в День всех влюбленных в зоопарке парам капибар, обезьян и лемуров устроили романтический ужин
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Животные тоже отметили День влюбленных парами. Стоп-кадр с видео Новосибирского зоопарка.Животные тоже отметили День влюбленных парами. Стоп-кадр с видео Новосибирского зоопарка.
Изменить размер текста:

14 февраля в Новосибирском зоопарке провели необычные показательные кормления. В этот день цветы, сердечки и другая романтическая символика была даже в вольерах, где животные содержатся парами.

— Для капибар в День святого Валентина организовали праздничную доставку угощений. Их вольер также был украшен к празднику. Посетители, ставшие свидетелями «романтика», согласились, что все было романтично, — рассказали в новосибирском зоопарке.

Орангутанам Бату и Мишель также устроили романтическое свидание. Бату очень трогательно заботится о своей Мишель.

— Бату знает, как порадовать ее мелочами, чем угостить. Она отвечает ему взаимностью. Фрукты, нарезанные в форме сердечек, небольшие подарки с символикой праздника — все это позволило занять орангутанов и сделать этот день незабываемым для влюбленных, — добавили в зоопарке.

Романтический ужин для животных пар в новосибирском зоопарке..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Нагадили в храме и тащат доски»: развлекательный центр рядом с православным приходом возмутил жителей
Красавчик из Танзании и снег: эти фотографии заставят вас полюбить сибирскую зиму
Без лекарств умрет: волонтеры просят новосибирцев дать дорогие препараты для полярной совы
Село бунтует: бизнесмен обвинил депутата-спортсмена в избиении и вымогательстве
Февральская капель: в воскресенье в Новосибирске потеплеет до +1
«Чистый кайф»: молодая мама показала идеальный тверк, завораживающий мужчин
Поджог из мести: сибиряк устроил пожар бизнесмену, оставившему его без пособия
Уснуть и не проснуться: двое мужчин погибли в сгоревшем из-за непотушенной сигареты доме
Не оставит равнодушным: новосибирцев рассмешил танцующий в центре города огромный белый медведь
Не паниковать: к метро возле вокзала «Новосибирск-Главный» ночью съехались спасатели, пожарные и врачи
Филантроп, человек и врач: в первомайской школе имени Доктора Лизы открыли мемориальную доску в память о ней
«Уснул за рулем»: водитель такси влетел в припаркованный на Покрышкина грузовик и чудом остался жив
Погода на день в Новосибирске: 15 февраля будет минус 6 градусов