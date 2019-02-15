Романтика в клетке: парам в новосибирском зоопарке устроили ужин в честь Дня влюбленных

СЕГОДНЯ 11:32 2019-02-15T11:51:19+03:00

14 февраля — в День всех влюбленных в зоопарке парам капибар, обезьян и лемуров устроили романтический ужин

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14 февраля в Новосибирском зоопарке провели необычные показательные кормления. В этот день цветы, сердечки и другая романтическая символика была даже в вольерах, где животные содержатся парами.

— Для капибар в День святого Валентина организовали праздничную доставку угощений. Их вольер также был украшен к празднику. Посетители, ставшие свидетелями «романтика», согласились, что все было романтично, — рассказали в новосибирском зоопарке.

Орангутанам Бату и Мишель также устроили романтическое свидание. Бату очень трогательно заботится о своей Мишель.

— Бату знает, как порадовать ее мелочами, чем угостить. Она отвечает ему взаимностью. Фрукты, нарезанные в форме сердечек, небольшие подарки с символикой праздника — все это позволило занять орангутанов и сделать этот день незабываемым для влюбленных, — добавили в зоопарке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/692043" frameborder="0"></iframe> Романтический ужин для животных пар в новосибирском зоопарке..

ИСТОЧНИК KP.RU