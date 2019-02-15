Романтика в клетке: парам в новосибирском зоопарке устроили ужин в честь Дня влюбленных
14 февраля в Новосибирском зоопарке провели необычные показательные кормления. В этот день цветы, сердечки и другая романтическая символика была даже в вольерах, где животные содержатся парами.
— Для капибар в День святого Валентина организовали праздничную доставку угощений. Их вольер также был украшен к празднику. Посетители, ставшие свидетелями «романтика», согласились, что все было романтично, — рассказали в новосибирском зоопарке.
Орангутанам Бату и Мишель также устроили романтическое свидание. Бату очень трогательно заботится о своей Мишель.
— Бату знает, как порадовать ее мелочами, чем угостить. Она отвечает ему взаимностью. Фрукты, нарезанные в форме сердечек, небольшие подарки с символикой праздника — все это позволило занять орангутанов и сделать этот день незабываемым для влюбленных, — добавили в зоопарке.
Романтический ужин для животных пар в новосибирском зоопарке..
ИСТОЧНИК KP.RU