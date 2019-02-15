Село бунтует: бизнесмен обвинил депутата-спортсмена в избиении и вымогательстве

СЕГОДНЯ 11:26 2019-02-15T11:26:06+03:00

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В Новосибирской области жители села Скала (Колыванский район) вышли на стихийный митинг. Люди возмущены историей с избиением местного бизнесмена. Инцидент произошел еще 1 февраля. Местный предприниматель Алексей Крепкин, который занимается пиломатериалами, заявил, что ему сломал ногу 34-летний депутат поселкового совета Сергей Сидоренко. Тот в 2015 году был самовыдвиженцем, он — педагог, преподает детям рукопашный бой, сам призер всероссийских турниров.

— В тот вечер я был дома, позвонил Сергей Сидоренко, предложил поговорить, потом подъехал на машине. Я вышел, сел в машину, где за рулем был сам Сидоренко, а рядом сидел Алексей Гуренович (тоже депутат). Остановили машину лишь на окраине села. Вышли, и Сидоренко начал требовать тонну солярки. Они предлагали мне свою помощь — участок леса под вырубку предоставить, я отказался, тогда сказали, что какие-то люди теперь требуют с них тонну солярки, а он с меня. Сидоренко начал угрожать, что заберет лес, материал, все, что есть — я не соглашался, — рассказывает в видеоролике Алексей Крепкин.

Он добавил, что били его возле машины.

— После нескольких ударов я упал, — говорит Крепкин. — Гуренович, видя, что Сидоренко не успокаивается, вышел из машины и оттащил его. После предложили сесть в машину, повезли на другую окраину Скалы, где продолжился диалог. Предлагали по половине отдать. Я не согласился, но тут на телефон Сидоренко позвонила моя жена и он, сказав, что мы сидели в кафе «Татьяна», отвез меня до дома. В больницу обратился в тот же вечер, отвозил друг. Сделали рентген, загипсовали ногу. На следующий день травматолог поставил диагноз — перелом лодыжки без смещения.

А вот, что говорит сквозь слезы мать Алексея Наталья:

— Я ничего не могу сделать одна и прошу помощи. Избили, ногу сломали, хорошо, что не убили.

Знакомые депутатов уверяют, что эта история — выдумка. Мол, Крепкин вышел из кафе, неудачно упал, а потом все выдумал. Это же говорит и брат депутата Сидоренко, который присутствовал на сходе. В СКР говорят, что сейчас разбираются, кто говорит правду.

— Сейчас следователями проводится проверка по факту вымогательства денежных средств у 29-летнего жителя села Скала Колыванского района, — уточнил представитель следственного управления по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

ИСТОЧНИК KP.RU