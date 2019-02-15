2019-02-15T10:41:23+03:00
Общество

Февральская капель: в воскресенье в Новосибирске потеплеет до +1

По области в понедельник возможно потепление до +3 градусов
Екатерина КОМЯКОВА
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На выходных температура поднимется до нуля и выше.На выходных температура поднимется до нуля и выше.Фото: Влад КОМЯКОВ
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К Новосибирску подбираются февральские метели вместе с потеплением. На выходных столбик термометра приблизится к нулю, а конкретно в воскресенье и вовсе поднимется выше нуля.

— 17 февраля днем небольшой снег, мокрый снег, метели. 18 февраля небольшой снег, днем мокрый снег. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, температура до +1 градуса, — сообщают в Западно-Сибирском гидрометцентре.

По области также ожидаются метели, в некоторых районах гололед. В понедельник в регионе может потеплеть до 3 градусов, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

В связи с потеплением спасатели просят автомобилистов не парковать машины возле крыш из-за возможного схода снега, пешеходам также следует быть внимательнее:

— Если во время движения вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега, ледяной глыбы или сосулек. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием, — советуют в управлении МЧС по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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