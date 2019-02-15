«Чистый кайф»: молодая мама показала идеальный тверк, завораживающий мужчин
Новосибирская танцовщица Елена Яткина два года назад стала мамой, но это не мешает звезде тверка записывать откровенные видео. Свой новый ролик девушка сняла на песню Елены Темниковой «Медленно».
- Дело было утром. Включила эту песню, и танец поплыл в моей голове. На создание ушло пару часов. Просто вёл трек. Снято с одного дубля. Чистый кайф, - рассказала Елена о съемках на своей страничке в «Инстаграме».
И хотя подписчики частенько ругают Елену за чересчур откровенные танцы, в этот раз они не скупятся на комплименты:
- Идеальная наша, - восхищаются одни.
- Очень красиво. Какая Вы молодец, - хвалят девушку вторые.
- Божественно, просто нереально круто, - пишут третьи.
- Ты просто космос, обожаю такое освещение, - восторгаются четвертые.
- Так женственно не танцует никто в этих современных направлениях. Это абсолютно точно. Не видела ни разу, чтобы кто-то танцевал лучше. Видимо, тут актуальна фраза: «Что от сердца идёт, до сердца и доходит», - считают пятые.
- Это что-то нереальное, завораживает. Только ради такого стоит танцевать, - уверены шестые.
Напомним, новосибирская танцовщица Елена Яткина еще пять лет назад прославилась в Интернете благодаря своим видео с тверком: ее ролик на песню Major Lazer «Watch out for this» собрал более 170 миллионов просмотров. Правда, не всем видео девушки нравятся: один из них - депутат Госдумы Виталий Милонов. «Профурсетки, трясогузки» - это самые цензурные слова парламентария в адрес танцующих девушек.
Молодая мама показала идеальный тверк, завораживающий мужчин.
ИСТОЧНИК KP.RU