«Чистый кайф»: молодая мама показала идеальный тверк, завораживающий мужчин

СЕГОДНЯ 09:17 2019-02-15T09:17:56+03:00

Елена Яткина не стесняется своих форм и откровенных нарядов. Фото: https://www.instagram.com/fraules/

Видео звезды тверка Елены Яткиной уже набрало более 23 тысяч просмотров в «Инстаграме»

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Новосибирская танцовщица Елена Яткина два года назад стала мамой, но это не мешает звезде тверка записывать откровенные видео. Свой новый ролик девушка сняла на песню Елены Темниковой «Медленно».

- Дело было утром. Включила эту песню, и танец поплыл в моей голове. На создание ушло пару часов. Просто вёл трек. Снято с одного дубля. Чистый кайф, - рассказала Елена о съемках на своей страничке в «Инстаграме».

И хотя подписчики частенько ругают Елену за чересчур откровенные танцы, в этот раз они не скупятся на комплименты:

- Идеальная наша, - восхищаются одни.

- Очень красиво. Какая Вы молодец, - хвалят девушку вторые.

- Божественно, просто нереально круто, - пишут третьи.

- Ты просто космос, обожаю такое освещение, - восторгаются четвертые.

- Так женственно не танцует никто в этих современных направлениях. Это абсолютно точно. Не видела ни разу, чтобы кто-то танцевал лучше. Видимо, тут актуальна фраза: «Что от сердца идёт, до сердца и доходит», - считают пятые.

- Это что-то нереальное, завораживает. Только ради такого стоит танцевать, - уверены шестые.

Напомним, новосибирская танцовщица Елена Яткина еще пять лет назад прославилась в Интернете благодаря своим видео с тверком: ее ролик на песню Major Lazer «Watch out for this» собрал более 170 миллионов просмотров. Правда, не всем видео девушки нравятся: один из них - депутат Госдумы Виталий Милонов. «Профурсетки, трясогузки» - это самые цензурные слова парламентария в адрес танцующих девушек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/692020" frameborder="0"></iframe> Молодая мама показала идеальный тверк, завораживающий мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU