Поджог из мести: сибиряк устроил пожар бизнесмену, оставившему его без пособия

СЕГОДНЯ 08:47 2019-02-15T08:47:36+03:00

Под Новосибирском мстительный сибиряк устроил поджог бизнесмену, который оставил его без пособия по безработице

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В Здвинском районе Новосибирской области полицейские задержали подозреваемого в поджоге из мести.

— Инцидент случился 28 ноября 2018 года, когда в отделение полиции «Здвинское» поступило сообщение о пожаре в деревне Сарыбалык. Тогда огонь уничтожил 6 тонн сена, рядом с надворными постройками возле дома по улице Береговая, которые принадлежали местному предпринимателю. Ущерб, причиненный собственнику, составил 16 тысяч рублей. После специалисты выяснили, что причиной возникновения возгорания является поджог, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Позже полицейские установили и задержали причастного к поджогу 36-летнего местного жителя.

— Выяснилось, что ранее мужчина состоял на учете в службе занятости населения, где ему предложили работу в крестьянско-фермерском хозяйстве. Но сельский житель отказался от предложенной вакансии из-за неприязненных отношений с руководителем этого предприятия. В связи с полученным отказом он был снят с учета в службе занятости, и ему перестали выплачивать пособие по безработице. Задумав отомстить главе фермерского хозяйства, сельчанин рано утром 28 ноября пришел к принадлежащим главе хозяйства постройкам и поджог сено, — добавили в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело по статье — умышленное уничтожение или повреждение имущества. С поджигателя на время расследования взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU