Уснуть и не проснуться: двое мужчин погибли в сгоревшем из-за непотушенной сигареты доме
Под Новосибирском пьяный мужчина прилег на кровать с непотушенной сигаретой, из-за чего в доме погибли двое, еще одного успели госпитализировать с отравлением угарным газом.
— Пожар случился в четверг, 14 февраля в Болотнинском районе Новосибирской области. В 21:24 в пожарно-спасательную часть позвонили очевидцы, сообщив о пожаре в частном доме. Уже через пять минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. В 23:14 пожар был полностью ликвидирован, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Как выяснилось, компания из трех человек в течение дня распивали алкогольные напитки в доме, а ближе к вечеру один из жильцов прилег на кровать, закурил и заснул. Непотушенная в его руках сигарета уничтожила не только половину частного дома — погибли двое людей. Еще один мужчина, сын погибшего, с отравлением угарным газом был доставлен в центральную больницу города Болотное.
— В пожаре обгорели стены, пол, и домашние вещи на общей площади 20 квадратных метров, — добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU