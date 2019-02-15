Не оставит равнодушным: новосибирцев рассмешил танцующий в центре города огромный белый медведь

СЕГОДНЯ 07:40 2019-02-15T07:40:23+03:00

Сегодня пятница, и чтобы поднять новосибирцам настроение белый медведь устроил зажигательные танцы на улицах города

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске сняли позитивное видео с танцующим белым медведем, и оно никого не оставит равнодушным.

— Даже медведям хочется танцевать, когда в наш город приходит пятница! А какое у Вас сегодня настроение? — так подписали видео с медведем-танцором в группе hellonovosibirsk в инстаграме.

Видно, что медведь облюбовал центр города, успев потанцевать и возле Оперного театра, и возле кинотеатра «Победа» и в Первомайском сквере. Согласитесь, для косолапого, он очень пластичен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/692007" frameborder="0"></iframe> Белый медведь танцует в центре города..

ИСТОЧНИК KP.RU