2019-02-15T07:40:23+03:00
Общество

Не оставит равнодушным: новосибирцев рассмешил танцующий в центре города огромный белый медведь

Сегодня пятница, и чтобы поднять новосибирцам настроение белый медведь устроил зажигательные танцы на улицах города
Надежда ЯРКОВА
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Позитивное видео поднимет настроение каждому. Стоп-кадр с видео instagram.com/hellonovosibirsk.Позитивное видео поднимет настроение каждому. Стоп-кадр с видео instagram.com/hellonovosibirsk.
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В Новосибирске сняли позитивное видео с танцующим белым медведем, и оно никого не оставит равнодушным.

— Даже медведям хочется танцевать, когда в наш город приходит пятница! А какое у Вас сегодня настроение? — так подписали видео с медведем-танцором в группе hellonovosibirsk в инстаграме.

Видно, что медведь облюбовал центр города, успев потанцевать и возле Оперного театра, и возле кинотеатра «Победа» и в Первомайском сквере. Согласитесь, для косолапого, он очень пластичен.

Белый медведь танцует в центре города..

ИСТОЧНИК KP.RU

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