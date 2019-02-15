2019-02-15T08:15:04+03:00
Общество

Не паниковать: к метро возле вокзала «Новосибирск-Главный» ночью съехались спасатели, пожарные и врачи

В новосибирском метро сегодня ночью прошли учения экстренных служб
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Учения прошли после закрытия метро и продлились до 3 часов ночи. Фото: МЧС по Новосибирской области.Учения прошли после закрытия метро и продлились до 3 часов ночи. Фото: МЧС по Новосибирской области.
Изменить размер текста:

В Новосибирске на станции метро «Гарина-Михайловского» в ночь с 14 на 15 февраля прошли плановые ночные учения.

— По сигналу условной тревоги подняли спасателей, пожарных, врачей центра медицины катастроф, полицейских и сотрудников других служб. Все действия проходили в метро-тоннеле после закрытия метрополитена и завершились к трем часам ночи, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Экстренные службы города и сотрудники метро отработали действия по эвакуации условно пострадавших и ликвидации нештатной ситуации. Новосибирцев заранее просили не беспокоиться из-за скопления техники в районе станции метро.

— В новосибирском метро учение проводят каждый квартал, — отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поджог из мести: сибиряк устроил пожар бизнесмену, оставившему его без пособия
Уснуть и не проснуться: двое мужчин погибли в сгоревшем из-за непотушенной сигареты доме
Не оставит равнодушным: новосибирцев рассмешил танцующий в центре города огромный белый медведь
Филантроп, человек и врач: в первомайской школе имени Доктора Лизы открыли мемориальную доску в память о ней
«Уснул за рулем»: водитель такси влетел в припаркованный на Покрышкина грузовик и чудом остался жив
Погода на день в Новосибирске: 15 февраля будет минус 6 градусов
Вечером ушла из дома: в Новосибирске ищут пропавшую 15-летнюю школьницу
«Викуля, удачи тебе!»: 9-летняя школьница из Новосибирской области прошла на шоу «Голос. Дети»
Зажгли сердце из десятков окон: в Новосибирске прошел романтичный флешмоб
Никакой пластики: 72-летняя пенсионерка изменилась до неузнаваемости с помощью стилистов
А в рот не хочешь? Новосибирские мастера тату предлагают новую услугу
Оборотень в метро: парень в необычных перчатках рассмешил новосибирцев
Мы вас любим: «Комсомолка» подарила новосибирским читателям кулоны и книжки
«Просто серфила в интернете»: студентка выиграла в лотерею 4,5 миллиона рублей
Новосибирец пытался продать украденный гараж, выдавая его за свой
Лучшие в стране: Новосибирскую область отметили за удачное сотрудничество с бизнесом в сфере медицины
Босой и побитый: новосибирец остался без сумки и кроссовок в подъезде своего дома
Дело десятилетней давности: зампредседателя СО РАН задержали и увезли во Владивосток
Никак не может вылететь: пассажиры 20 часов ждут в Толмачево самолет до Краснодара
Бюджет получит дополнительно миллиард рублей: мэр Новосибирска отчитался о работе в 2018 году
Груднички в раковине для посуды: пациенты пожаловались на нечеловеческие условия в больнице под Новосибирском
Она задыхалась: спасатели помогли женщине, застрявшей в больничном лифте
«Гром» для драгдилеров: банда в Новосибирске зарабатывала 25 миллионов в месяц на продаже наркотиков
Стеклянный аэропорт: московский архитектор показал, как изменится Толмачево
Ушел из жизни новосибирский музыкант группы «Калинов Мост»
Хватило меньше часа: спасатели потушили крупный пожар в двухэтажном доме на Белинского