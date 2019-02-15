Не паниковать: к метро возле вокзала «Новосибирск-Главный» ночью съехались спасатели, пожарные и врачи

СЕГОДНЯ 06:20 2019-02-15T08:15:04+03:00

Учения прошли после закрытия метро и продлились до 3 часов ночи. Фото: МЧС по Новосибирской области.

В новосибирском метро сегодня ночью прошли учения экстренных служб

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В Новосибирске на станции метро «Гарина-Михайловского» в ночь с 14 на 15 февраля прошли плановые ночные учения.

— По сигналу условной тревоги подняли спасателей, пожарных, врачей центра медицины катастроф, полицейских и сотрудников других служб. Все действия проходили в метро-тоннеле после закрытия метрополитена и завершились к трем часам ночи, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Экстренные службы города и сотрудники метро отработали действия по эвакуации условно пострадавших и ликвидации нештатной ситуации. Новосибирцев заранее просили не беспокоиться из-за скопления техники в районе станции метро.

— В новосибирском метро учение проводят каждый квартал, — отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU