Не паниковать: к метро возле вокзала «Новосибирск-Главный» ночью съехались спасатели, пожарные и врачи
В Новосибирске на станции метро «Гарина-Михайловского» в ночь с 14 на 15 февраля прошли плановые ночные учения.
— По сигналу условной тревоги подняли спасателей, пожарных, врачей центра медицины катастроф, полицейских и сотрудников других служб. Все действия проходили в метро-тоннеле после закрытия метрополитена и завершились к трем часам ночи, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Экстренные службы города и сотрудники метро отработали действия по эвакуации условно пострадавших и ликвидации нештатной ситуации. Новосибирцев заранее просили не беспокоиться из-за скопления техники в районе станции метро.
— В новосибирском метро учение проводят каждый квартал, — отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU