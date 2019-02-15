2019-02-15T05:28:41+03:00
Общество

Филантроп, человек и врач: в первомайской школе имени Доктора Лизы открыли мемориальную доску в память о ней

На открытии мемориальной доски присутствовал муж Лизы — Глеб Глинка, мэр города Анатолий Локоть, а также советник Президента РФ Михаил Федотов
Надежда ЯРКОВА
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На открытие мемориальной доски приехал муж Лизы - Глеб Глинка. Фото: мэрия Новосибирска.На открытие мемориальной доски приехал муж Лизы - Глеб Глинка. Фото: мэрия Новосибирска.
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В школе № 214 Первомайского района, которая носит имя Доктора Лизы, в четверг, 14 февраля прошло открытие мемориальной доски в честь памяти о ней.

Присутствующий на открытии мэр города Анатолий Локоть напомнил, что с предложением присвоить школе № 214 имя Елизаветы Глинки выступил советник президента Михаил Федотов во время посещения Новосибирска в августе 2018 года.

Мемориальная доска открыта в школе №214, названной в часть Доктора Лизы. Фото: мэрия Новосибирска.

Мемориальная доска открыта в школе №214, названной в часть Доктора Лизы. Фото: мэрия Новосибирска.

— Безоговорочно поддержал эту идею, имя Доктора Лизы символизирует доброту, внимание друг к другу, милосердие — это те качества, которые свойственны нам, сибирякам, и которые мы должны привить будущим поколениям новосибирцев, — отметил на открытии мемориальной доски мэр Анатолий Локоть.

Как отметил муж Елизаветы — Глеб Глинка, в честь Доктора Лизы названы госпитали, больницы, приюты, хосписы, даже детская игровая комната в госпитале сирийского города Латакиино школу ее именем называют впервые, что тоже приятно.

— Елизавета Глинка была моим близким другом, коллегой. Мы прошли с ней вместе много дорог, объездили всю страну, и я видел, как она работает, отдает себя всем, кто нуждается в заботе. Будет правильным, что прекрасная новая новосибирская школа будет носить имя этого героического человека, — добавил от себя советник президента Михаил Федотов.

На открытии был мэр города Анатолий Локоть. Фото: мэрия Новосибирска.

На открытии был мэр города Анатолий Локоть. Фото: мэрия Новосибирска.

Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза была российским общественным деятелем и правозащитником. Филантроп, врач-реаниматолог, исполнительный директор Международной общественной организации «Справедливая помощь», член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

В 2007 году Елизавета Глинка основала в Москве международную общественную организацию «Справедливая помощь». Она неоднократно посещала с гуманитарными миссиями и территорию Сирии во время военных действий — занималась доставкой и распределением лекарств, оказанием медицинской помощи гражданскому населению Сирии. 25 декабря 2016 года Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе под Сочи, когда в очередной раз сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин в Латакии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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