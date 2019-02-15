«Уснул за рулем»: водитель такси влетел в припаркованный на Покрышкина грузовик и чудом остался жив
В четверг вечером в Ленинском районе произошла серьезная авария и снова с участием такси.
— В четверг, 14 февраля на улице Покрышкина, напротив ТЦ «Александровский», водитель автомобиля Skoda Rapid сервиса «Яндекс Такси» залетел под припаркованный грузовой автомобиль. В машине такси был только водитель, его госпитализировали в больницу на скорой помощи,- рассказал подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Как сообщают очевидцы, водитель такси уснул за рулем, тем самым устроив аварию.
Добавим, что в городе участились ДТП с участием такси. Так в декабре прошлого года в Советском районе на плотине ГЭС произошла смертельная авария с участием такси и грузовика.
Водитель такси получил травмы и попал в больницу после ДТП. Фото: служба аварийных комиссаров Альянс.
ИСТОЧНИК KP.RU