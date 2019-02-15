2019-02-15T04:13:17+03:00
Происшествия

«Уснул за рулем»: водитель такси влетел в припаркованный на Покрышкина грузовик и чудом остался жив

После ДТП пострадавшего водителя такси увезли в больницу
Надежда ЯРКОВА
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Водитель такси уснул за рулем и въехал в грузовик на дороге. Фото: служба аварийных комиссаров Альянс.Водитель такси уснул за рулем и въехал в грузовик на дороге. Фото: служба аварийных комиссаров Альянс.
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В четверг вечером в Ленинском районе произошла серьезная авария и снова с участием такси.

— В четверг, 14 февраля на улице Покрышкина, напротив ТЦ «Александровский», водитель автомобиля Skoda Rapid сервиса «Яндекс Такси» залетел под припаркованный грузовой автомобиль. В машине такси был только водитель, его госпитализировали в больницу на скорой помощи,- рассказал подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Как сообщают очевидцы, водитель такси уснул за рулем, тем самым устроив аварию.

Добавим, что в городе участились ДТП с участием такси. Так в декабре прошлого года в Советском районе на плотине ГЭС произошла смертельная авария с участием такси и грузовика.

Водитель такси получил травмы и попал в больницу после ДТП. Фото: служба аварийных комиссаров Альянс.

Водитель такси получил травмы и попал в больницу после ДТП. Фото: служба аварийных комиссаров Альянс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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