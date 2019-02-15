Погода на день в Новосибирске: 15 февраля будет минус 6 градусов

СЕГОДНЯ 03:30 2019-02-15T03:30:43+03:00

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Сегодня в городе будет теплая погода с дневной температурой до минус 6 градусов.

— В пятницу, 15 февраля в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Температура днем будет минус 6-8 градусов, к ночи станет холоднее, до минус 13-15 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, при прояснениях туманы, изморозь, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 5-10 градусов, ночная около минус 12-17 градусов, при прояснениях до минус 22 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой снег с температурой днем до минус 11 градусов и ночью до минус 12 градусов. По данным синоптиков, потепление в Новосибирской области продержится еще всю следующую неделю, к воскресенью температура поднимется до минус 1 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU