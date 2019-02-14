2019-02-14T21:10:15+03:00
Общество

Вечером ушла из дома: в Новосибирске ищут пропавшую 15-летнюю школьницу

Об Альфинур Садыковой нет вестей с 12 февраля
Татьяна СОЛОВОВА
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Альфинур ушла из дома вечером 12 февраля. Фото: «Маяк».Альфинур ушла из дома вечером 12 февраля. Фото: «Маяк».
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Уже третьи сутки новосибирские полицейские и волонтеры ищут пропавшую девочку-подростка - 15-летнюю Альфинур Садыкову. Во вторник, 12 февраля, около шести вечера школьница ушла из дома по ул. 9-го ноября в Октябрьском районе Новосибирска, и с тех пор не выходила на связь с родными.

- Приметы пропавшей девочки такие: рост 167 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы, карие, - рассказывают волонтеры поисково-спасательного отряда «Маяк».

Известно, что в тот день, когда Альфинур пропала, школьница была одета в черную куртку с серой опушкой на капюшоне, черные брюки, на ногах у нее были черные уги.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится школьница, или видел ее на улице, просят обратиться в полицию по телефону 02 или связаться с волонтерами поисково-спасательного отряда «Маяк» по номеру 8-951-393-09-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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