2019-02-14T20:37:08+03:00
Звезды

«Викуля, удачи тебе!»: 9-летняя школьница из Новосибирской области прошла на шоу «Голос. Дети»

Маленькую сибирячку перед «слепыми прослушиваниями» земляки поддерживают в «Инстаграме»
Татьяна СОЛОВОВА
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Вика попробует удивить строгих наставников шоу. Фото: https://www.instagram.com/nikolaeva_vika_official/Вика попробует удивить строгих наставников шоу. Фото: https://www.instagram.com/nikolaeva_vika_official/
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Уже в пятницу, 15 февраля, стартует шестой сезон шоу «Голос. Дети». Участникам предстоит пройти «слепые прослушивания»: это этап, когда трое наставников (ими будут Светлана Лобода, Валерий Меладзе и наша землячка – певица Пелагея) сидят спиной к сцене и поворачиваются только к тому участнику, который им понравилась. Удивить их попробует маленькая сибирячка - 9-летняя школьница из города Оби Вика Николаева.

В прошлом году до девочки очередь во время «слепых прослушиваний» не дошла, потому что наставники к тому времени уже набрали команды. Девочке предстоит вновь побороться за то, чтобы попасть в одну из команд, и школьницу сейчас очень поддерживают ее подписчики в «Инстаграме».

- Викуля, удачи тебе! Будем держать кулачки и болеть, - пишут одни.

- Вика, мы с тобой, - болеют за нее другие.

- Разверни все кресла, а там уже как сердце подскажет, к какому наставнику идти, - советуют третьи.

Получится ли у Вики впечатлить кого-то из наставников, узнаем в 21.30 по новосибирскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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