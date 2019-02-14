2019-02-14T19:46:32+03:00
Общество

Зажгли сердце из десятков окон: в Новосибирске прошел романтичный флешмоб

На фоне огромного сердца влюбленные сделали сотни селфи
Татьяна СОЛОВОВА
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Влюбленные с удовольствием поучаствовали в флешмобе.Влюбленные с удовольствием поучаствовали в флешмобе.Фото: Даба ДАБАЕВ
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В отеле AZIMUT 14 февраля уже в четвертый раз прошел романтичный флешмоб: на стене отеля сибиряки могли увидеть огромное сердце, которое получилось сделать из десятков горящих окон .

- Гости с удовольствием соглашались погасить свет в окнах своих номеров и фотографируются на фоне сердца на улице, - говорят в отеле.

Длился флешмоб час - с 19.30 до 20.30, - и пофотографироваться с сердцем пришли сотни влюбленных.

- Прохожие останавливались, кто-то даже приезжал на машине: в среднем человек 10-12 постоянно присутствовало, в основном пары. Но были и компаниитолько девушек или парней, - рассказывает фотокорреспондент «Комсомольской правды», который побывал на флешмобе. - Возраст участников был от 16 до 30 лет: все веселились, делали разнообразные селфи.

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Красивое сердце «зажглось» на стене отеля. Фото: Даба ДАБАЕВ

Красивое сердце «зажглось» на стене отеля.Фото: Даба ДАБАЕВ

Фото: Даба ДАБАЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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