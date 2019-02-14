Никакой пластики: 72-летняя пенсионерка изменилась до неузнаваемости с помощью стилистов
Как только фото новосибирской пенсионерки Галины Новак появились в «Инстаграме», то произвели настоящий фурор. Из 72-летней бабушки с пережженными белыми волосами она превратилась в леди, которой вслед оборачиваются мужчины намного младше ее. А изменилась пожилая женщина благодаря своему внуку:
- Парень позвонил в наше агентство, сказал, что у него замечательная бабушка и он хочет сделать для нее подарок, - рассказывает Любовь Ухалова, директор модельного агентства. – А у нас как раз предстоял мастер-класс от стилистов, и мы решили ее туда пригласить.
Какого же было удивление всех, когда стилисты закончили свою работу: Галине всего лишь подстригли покрасили волосы, сделали маккиях, а она словно помолодела на пару десятков лет. А когда Любовь Ухалова выложила снимки пенсионерки в свой «Инстаграм», то ее ждал настоящий фурор.
На мастер-класс Галина попала благодаря ее внуку. Фото: https://www.instagram.com/beauty__experts/
- Мне сейчас звонят фирмы, которые хотят пригласить Галину в качестве модели, - говорит Любовь Ухалова. – Но пока еще конкретные даты съемок не определены.
А в Интернете фото Новак собирает множество восторженных комментариев:
- Великолепная леди! Просто какая-то магическая красота! –восхищаются одни.
- Женщина очень красивая, - соглашаются другие.
- Офигеть! А можно записаться на мастер-класс заранее, на 40 лет вперёд, - шутят третьи.
ИСТОЧНИК KP.RU