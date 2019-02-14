А в рот не хочешь? Новосибирские мастера тату предлагают новую услугу

СЕГОДНЯ 16:09 2019-02-14T16:09:06+03:00

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В тату-индустрии — новый тренд. Мастера предлагают клиентам делать татуировки на внутренней стороне губы. И это пользуется спросом.

— Последнее время люди все чаще интересуются такими татуировками, — рассказала КП-Новосибирск тату -мастер салона «ALPHA.TATTOO» Дарья Третьякова, — однако за такую работу возьмется не каждый мастер. Это не только очень интимная зона в этическом плане, но и весьма сложный участок для работы.

В основном люди предпочитают наносить небольшие по размеру изображения, чаще всего — какие-либо символы. Многие выбирают именно такие татуировки, потому что не хотят, чтобы татуировка была на видном месте. Сама процедура нанесения рисунка длится недолго — около 20 минут.

— Главный минус таких татуировок — их непрактичность, — объясняет Дарья, — поскольку кожа на слизистой быстро обновляется, рисунки не держатся долго. Многие мои клиенты приходят снова, чтобы обновить тату.

Кроме того, что татуировки на внутренней стороне губы держатся недолго сами по себе, после того, как они сотрутся, на слизистой может остаться след от краски.

— Такие татуировки невыгодны в целом, — пояснили в тату-центре «PIERSIB». — Сами татуировки делать сложно, часто они получаются неровными, а после того, как тату начнет смываться, они могут превратиться в размытые черные пятна, которые бывает сложно вывести.

"Укроти меня": выбила себе на губе одна из клиенток тату-салона. Фото: www.instagram.com/alpha.tattoo.nsk/

ИСТОЧНИК KP.RU