Оборотень в метро: парень в необычных перчатках рассмешил новосибирцев

СЕГОДНЯ 15:39 2019-02-14T15:39:24+03:00

Как вам такие перчатки?

В соцсетях парня сравнили с оборотнем и медведем

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В паблике «Мода Новосибирского метро» появилась фотография парня в весьма необычных перчатках в форме лап дикого зверя. Необычные аксессуары — прекрасный способ дополнить свой образ, набирающий популярность среди новосибирцев. Однако подобные предметы не только помогают разнообразить свой стиль, но и позволяют лишний раз улыбнуться прохожим.

Не упустили возможность поднять себе настроение и пользователи соцсетей, в комментариях под постом с фотографией люди в шутку сравнили парня с оборотнем и медведем.

— Когда твоя волчья натура взяла верх, и ты начинаешь обращаться в зверя, — шутят одни.

— Луна не полная, недообратился, — отвечают вторые.

— Еще одно доказательство того, что в Сибири все поголовно медведи, просто шифруются, — поддерживают третьи.

Но нашлись и те, кто с юмором смог оценить не только красоту и необычность перчаток, но и их практичность.

— А что, зато тепло, удобно и по темным улицам ходить не страшно, — заметили одни.

— Может в вагоне сиденья холодные, а он теперь и отогреться сможет, — иронизируют другие.

ИСТОЧНИК KP.RU