Мы вас любим: «Комсомолка» подарила новосибирским читателям кулоны и книжки

СЕГОДНЯ 15:04 2019-02-14T15:04:06+03:00

Читатели получили в подарок не только подвеску, но и книжку с романом. Фото: Дмитрий Киршевский

14 февраля оказывается не только День Святого Валентина, но и Международный день дарения книг

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Коллектив «КП»-Новосибирск» провел необычную акцию – «Книга в подарок». Напомним, ранее в номерах «КП» были опубликованы купоны, которые можно обменять в сети ювелирных салонов «Sunlight» на подвеску. Те, кто это сделал 14 февраля, получили от нас подарки. Возле ювелирного магазина, расположенного на улице Гоголя, «Комсомолка» дарила книги из серии «Романы о любви».

Сотрудники "КП"-Новосибирск" возле ювелирного магазина, расположенного на улице Гоголя. Фото: Дмитрий Киршевский

- Я очень люблю читать, - поделилась с нами Татьяна Павловна. – С «Комсомольской правдой» вместе почти всю свою жизнь. Вначале я не поверила в то, что за купон, напечатанный в газете, можно получить подвеску. Но это действительно так. А ребята из «КП» еще и подарили книгу. Спасибо вам!

«Комсомолка» подарила новосибирским читателям кулоны и книжки. Фото: Дмитрий Киршевский

Мы же говорим спасибо нашим читателям и обещаем в дальнейшем устраивать сюрпризы.

В номерах «КП» были опубликованы купоны, которые можно обменять в сети ювелирных салонов «Sunlight» на подвеску. Фото: Дмитрий Киршевский

ИСТОЧНИК KP.RU