2019-02-14T12:36:45+03:00
Происшествия

Новосибирец пытался продать украденный гараж, выдавая его за свой

Полицейским удалось раскрыть кражу гаража в Железнодорожном районе Новосибирска
Алена КУЛЕШОВА
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Как выяснилось, 32-летний мужчина срезал с помощью газовой горелки с чужого гаража замок и заменил его на свой.Как выяснилось, 32-летний мужчина срезал с помощью газовой горелки с чужого гаража замок и заменил его на свой.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Cотрудники новосибирской полиции во время патруля обратили внимание на людей, которые грузили в машину металлический гараж. Один из мужчин пояснил, что продает его, однако необходимых документов, подтверждающих право собственности на гараж, он предоставить не смог. Всех участников сделки в итоге доставили в отделение полиции. Позже правоохранительные органы установили, что продавец на самом деле не является хозяином гаража.

- Как выяснилось, 32-летний мужчина срезал с помощью газовой горелки с чужого гаража замок и заменил его на свой, чтобы при попытке продать гараж, открыть его своим ключом, не вызывая подозрений у покупателей, - сообщает ГУ МВД по Новосибирской области. - По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», стоимость украденного гаража оценивается в 65 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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