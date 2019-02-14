2019-02-14T12:20:24+03:00
Здоровье

Лучшие в стране: Новосибирскую область отметили за удачное сотрудничество с бизнесом в сфере медицины

Региону обещают оказать поддержку в реализации проектов
Екатерина КОМЯКОВА
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Андрей Травников получил награду из рук Вероники Скворцовой Фото: Вячеслав Викторов/Фонд РосконгрессАндрей Травников получил награду из рук Вероники Скворцовой Фото: Вячеслав Викторов/Фонд Росконгресс
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Министерство здравоохранения России провело конкурс среди регионов на лучший проект по развитию государственно-частного взаимодействия в сфере здравоохранения. Новосибирская область стала победителем, на форуме «Здоровое общество. На пути к цели 80+» губернатор Андрей Травников получил награду из рук Министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

— Ваши проекты в рамках ГЧП — это и инфраструктурные проекты, и кадровые, и инновационные проекты, включая такие сложные направления современной биомедицины, как биодеградируемые материалы, самые современные медицинские изделия — эндоваскулярные, для эндопротезирования… Поэтому у вас огромное будущее, точно не останавливайтесь на достигнутом, мы будем всеми силами вам помогать, — отметила министр.

Новосибирская область отличилась на общем фоне уже завершенными проектами, а также проработанной нормативной базой и ее ориентированностью на совершенствование механизмов партнерства государства и бизнеса.

— Но на этом мы не останавливаемся: на площадках форума будет подписано очередное соглашение по партнерству в сфере здравоохранения по очень важному направлению для региона — это обеспечение доступной и качественной первичной медицинской помощи, — уточнил губернатор.

Соглашение о старте проекта строительства семи поликлиник будет подписано на площадках Российского инвестиционного форума 15 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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