Босой и побитый: новосибирец остался без сумки и кроссовок в подъезде своего дома

СЕГОДНЯ 11:22 2019-02-14T11:26:50+03:00

Нападение на мужчину произошло в подъезде жилого дома на Героев Революции. Фото: Влад КОМЯКОВ

В полиции отметили, что ранее нападавший к уголовной ответственности не привлекался

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Полицейские оперативно раскрыли грабеж в Первомайском районе, где мужчина остался без телефона и обуви в подъезде дома.

— 10 февраля в полицию поступило сообщение о грабеже в подъезде жилого дома по улице Героев Революции. Мужчина рассказал, что неизвестный, с применением насилия отобрал у него сотовый телефон, сумку с документами, а также снял с него кроссовки. Ущерб составил 8400 рублей, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Вскоре был задержан подозреваемый в грабеже, им оказался 36-летний житель Первомайского района. При этом в полиции отметили, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

— Украденные вещи были найдены у него во время обыска. Возбуждено уголовное дело по статье — грабеж, — добавили в ведомстве. — Также сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU