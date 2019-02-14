Дело десятилетней давности: зампредседателя СО РАН задержали и увезли во Владивосток

СЕГОДНЯ 10:58 2019-02-14T11:00:12+03:00

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В Новосибирске задержан председатель СО РАН по организационному развитию. Правоохранительные органы конвоировали 48-летнего Ивана Благодыря на Дальний Восток.

Известно, что Иван Благодырь много лет работал в сфере энергетики, занимая руководящие позиции. В конце 90-х он был заместителем генерального директора «Красноярская ГРЭС-2». В 2001 году назначен заместителем руководителя ОАО «Кузбассэнерго», а в 33 года возглавил крупнейшую электростанцию Восточной Сибири. Также Благодырь занимал посты советника председателя правления ОАО РАО «ЕЭС России», управляющего директора «Энергосистемы Востока» ОАО РАО «ЕЭС России». В декабре 2015 года Благодырь занял пост первого вице-премьера правительства Еврейской автономной области, а после был назначен на должность заместителя председателя СО РАН по организационному развитию.

— По существующему законодательству, у правоохранительных органов есть возможность задерживать людей на определенный срок. При этом это не означает, что человек виновен или ему предъявлено обвинение. Насколько мне известно, такого статуса у Ивана Валентиновича нет, — прокомментировала ситуацию с задержанием на своей странице депутат от новосибирского Академгородка Наталья Пинус.

Согласно информации, которой она располагает, правоохранители проводят расследование по вопросу почти десятилетней давности.

— Надеюсь, в ближайшее время вопрос будет исчерпан и Иван Валентинович вернется к исполнению своих обязанностей, — добавила депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU