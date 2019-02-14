Никак не может вылететь: пассажиры 20 часов ждут в Толмачево самолет до Краснодара

СЕГОДНЯ 09:53 2019-02-14T10:03:53+03:00

Пасссажиры уже больше 20 часов ждут самолет до Краснодара. Фото: Влад КОМЯКОВ

Самолет уже больше 20 часов не может вылететь в Новосибирск из Норильска из-за плохой погоды

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Рейс Y7 915 авиакомпания NordStar должен был вылететь в Краснодар еще вчера, 13 февраля в 16:15. Но из-за метеоусловий в Норильске самолет до Новосибирска до сих пор не вылетел.

— Из-за неблагоприятных погодных условий в Норильске из Новосибирска задерживается вылет самолета по маршруту «Норильск- Новосибирск -Краснодар». Авиакомпания отложила вылет на 18:30 сегодняшнего дня. Но как будут складываться дальше погодные условия пока сложно спрогнозировать, — рассказала «КП» — Новосибирск» представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Она добавила, что сейчас пассажиры рейса размещены в гостинице.

— Новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, обеспечивая их напитками и питанием. Пока жалоб не было, — добавила Горбунова.

ИСТОЧНИК KP.RU