Бюджет получит дополнительно миллиард рублей: мэр Новосибирска отчитался о работе в 2018 году

СЕГОДНЯ 09:30 2019-02-14T09:32:44+03:00

Сам глава города признался, что год был переломным

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отчитался о своей работе в 2018 году перед депутатами городского Совета депутатов.

- Прошедший год стал переломным во многих отношениях. По инициативе губернатора Новосибирской области и при поддержке Законодательного собрания принято решение о перераспределении в бюджет города 10 % платежей по упрощённой системе налогообложения, - подчеркнул Анатолий Евгеньевич. - Это укрепит собственную финансовую базу городского бюджета и повысит заинтересованность в развитии малого бизнеса. Уже в 2019 году в бюджет города поступят дополнительные средства – 1,1 миллиарда рублей. Это даст новые возможности для развития города.

Есть и еще важный момент: за счёт экономии на торгах удалось отремонтировать больше улиц и тротуаров в городе. К примеру, на 100 миллионов рублей привели в порядок 98 участков различных улиц.

Депутаты, выслушав отчет главы города, одобрили его работу.

ИСТОЧНИК KP.RU