Она задыхалась: спасатели помогли женщине, застрявшей в больничном лифте

СЕГОДНЯ 08:00 2019-02-14T08:00:15+03:00

Жительница Бердска застряла в лифте больницы и у нее случился приступ паники

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Инцидент произошел 11 февраля в бердской больнице — женщина застряла в лифте, где начала задыхаться.

— Около 10 утра спасателям поступил вызов о том, что в центральной городской больнице города Бердска в застрявшем лифте задыхается женщина. Спасатели тут же выехали на место происшествия, — рассказали в пресс-службе Бердского поисково-спасательного отряда МЧС.

Уже на месте спасатели раздвинули двери лифта, чтобы женщине поступал воздух.

— У бердчанки скорее всего случился приступ паники, после того, как она оказалась в замкнутом пространстве. Из-за этого и стала задыхаться, ей казалось, что не хватает воздуха, — добавили в ведомстве. — Все время спасатели разговаривали с женщиной, чтобы успокоить ее.

Чуть позже приехала лифтовая служба, обслуживающая ЦГБ. Ремонтники открыли двери лифта, и застрявшая смогла выйти.

— Медицинская помощь женщине не понадобилась, — отметили в бердской службе.

ИСТОЧНИК KP.RU