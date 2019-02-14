2019-02-14T07:56:04+03:00
Происшествия

«Гром» для драгдилеров: банда в Новосибирске зарабатывала 25 миллионов в месяц на продаже наркотиков

Банда продавала наркотики и в соседние Томскую и Кемеровскую области, а также в Алтайский край
Надежда ЯРКОВА
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Стоп-кадр с видео МВД по Новосибирской области.Стоп-кадр с видео МВД по Новосибирской области.
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В Новосибирске задержали 18 участников международной группы, занимавшейся продажей наркотиков.

— Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков вместе с УФСБ России по региону при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» задержали участников международной группы, которые обвиняются в организации лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков, а также попытке продажи их через интернет-магазин, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В интернете продажу наркотиков банда грамотно скрывала, а связь с клиентами осуществлялась через мессенджеры. Оперативники установили возможный круг лиц, имеющих доступ к администрированию сайта, а также «закладчиков» и других сообщников.

— По имеющейся информации, драгдилеры продавали более 1000 розничных доз наркотиков в день. Их ежемесячный доход превышал 25 миллионов рублей. Наркотики продавались не только по Новосибирской, но и в Томской, Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и одной из республик ближнего зарубежья, — отметила Ирина Волк.

Во время обысков у задержанных изъяты синтетические наркотические средства общей массой более 15 килограммов, а также было найдено оборудование для их изготовления.

— В настоящее время всем задержанным участникам предъявлено обвинение и сейчас они находятся под стражей, — добавили в полиции. — Расследование дела продолжается.

Задержание банды драгдилеров в Новосибирске..

ИСТОЧНИК KP.RU

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