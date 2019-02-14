2019-02-14T08:27:43+03:00
Общество

Стеклянный аэропорт: московский архитектор показал, как изменится Толмачево

В Новосибирске выбрали новый облик для аэропорта Толмачево, каким он будет выглядеть после реконструкции
Надежда ЯРКОВА
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Московские архитекторы предоставили эскиз нового вида аэропорта Толмачево. Фото: tolmachevo.ru.Московские архитекторы предоставили эскиз нового вида аэропорта Толмачево. Фото: tolmachevo.ru.
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В связи с предстоящим обновлением аэропорта Толмачево архитекторы спроектировали новый облик терминала. Руководителем авторского коллектива по разработке проекта выступил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, авторами архитектурной концепции комплекса — архитектурное бюро Speech.

— По новой задумке, фасады аэровокзала будут выглядеть как единая стеклянная лента, «оборачивающая» здание по периметру. Главной композицией холла аэропорта будут колонны, отделанные нержавеющей сталью, похожие на самолетные турбины. Облицовка здания будет выполнена из стекла с низким эффектом отражения, что позволит добиться эффекта слияния улицы и внутреннего пространства. А вечерняя подсветка сделает аэропорт заметным ориентиром как для подъезжающих людей, так и для подлетающих на самолете пассажиров. Одним из ключевых элементов концепции также станет появление на привокзальной площади арт-объекта «Meeting Point» — места встреч пассажиров и гостей аэропорта Толмачево, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Обновление аэропорта планируют закончить к 2025 году. Фото: tolmachevo.ru.

Обновление аэропорта планируют закончить к 2025 году. Фото: tolmachevo.ru.

Генеральным подрядчиком по проектированию реконструкции аэровокзала является московская группа компаний «Спектрум». До 30 октября 2019 года генподрядчик должен спроектировать все этапы реконструкции и сдать проектную документацию с положительным заключением госэкспертизы. Выбрать генерального подрядчика по строительству планируется до конца декабря.

— Реконструировать аэропорт Толмачево планируется к 2025 году. Ремонт будет проходить в два этапа, причем первый планируют завершить в 2022 году. На проектирование и строительство терминального комплекса до 2022 года будет выделено 11,5 миллиардов рублей частных инвестиций, — добавили в пресс-службе. — Ориентировочная площадь нового аэровокзала составит более 100 тысяч квадратных метров.

В вечернее время аэровокзал будет виден пассажирам подлетающих самолетов. Фото: tolmachevo.ru.

В вечернее время аэровокзал будет виден пассажирам подлетающих самолетов. Фото: tolmachevo.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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