2019-02-14T04:41:44+03:00
Происшествия

Хватило меньше часа: спасатели потушили крупный пожар в двухэтажном доме на Белинского

Для того, чтобы потушить пожар, огнеборцам пришлось перекрывать соседнюю улицу Сакко и Ванцетти
Надежда ЯРКОВА
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В горящем доме находились баллоны с воспламеняющейся жидкостью. Фото: МЧС по Новосибирской области.В горящем доме находились баллоны с воспламеняющейся жидкостью. Фото: МЧС по Новосибирской области.
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Пожар случился в среду, 13 февраля в Октябрьском районе Новосибирска. На улице Белинского вспыхнул двухэтажный дом.

— Сообщение о пожаре спасатели получили в 15:52. Уже через восемь минут первые подразделения прибыли к месту горения, на тот момент из окон на первом этаже шел дым. Пожарным хватило меньше часа, чтобы ликвидировать открытое горение, не дав огню распространиться дальше, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. — Пожар обошелся без погибших и пострадавших.

Чтобы потушить пожар, пришлось перекрывать соседнюю улицу. Фото: МЧС по Новосибирской области.

Чтобы потушить пожар, пришлось перекрывать соседнюю улицу. Фото: МЧС по Новосибирской области.

Тушение огня осложнялось тем, что пожарные гидранты были заморожены, из-за чего пожарным пришлось тянуть магистральную линию длиной более 800 метров, из-за чего пришлось временно перекрыть улицу Сакко и Ванцетти. Также тушение осложнялось тем, что внутри дома находились баллоны с легковоспламеняющейся жидкостью. Само здание, имеющее сложную планировку, было обшито утеплителем, который также способствовал быстрому распространению огня.

— Уже в 17:43 пожарным удалось полностью ликвидировать горение. Площадь пожара составила 120 квадратных метров, причину пожара выясняют дознаватели МЧС.

Крупный пожар в доме на Белинского..

ИСТОЧНИК KP.RU

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