2019-02-14T03:39:07+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 14 февраля будет небольшой снег и минус 6 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в День всех влюбленных
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе потеплеет до минус 6 градусов.Сегодня в городе потеплеет до минус 6 градусов.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе снова ожидаются осадки, будет относительно тепло — до минус 6 градусов днем.

— В четверг, 14 февраля в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью и днем в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 6-8 градусов, к ночи станет прохладнее, до минус 12-14 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололед. Дневная температура ожидается в пределах минус 6-11 градусов, ночная около минус 12-17 градусов, при прояснениях до минус 22 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой снег с температурой днем до минус 9 градусов и ночью до минус 14 градусов. При этом теплеть будет с каждым днем все больше, так к выходным температура днем составит минус 2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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