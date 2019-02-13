Вот это мастер-класс: врач из Санкт-Петербурга спас 80-летнюю сибирячку

13 Февр. 20:54 2019-02-13T20:54:11+03:00

У женщины последняя стадия рака, при которой доктора редко решаются на вмешательство

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У 80-летней сибирячки врачи диагностировали рак яичников на последней стадии. Обычно такой диагноз звучит как приговор, но не в этом случае.

В Новосибирский онкологический диспансер с мастер-классом приехал Кирилл Шостка, хирург, заведующий торако-абдоминальным отделением Ленинградского областного онкологического диспансера. Доктор поделился с коллегами опытом обширного вмешательства, которое сохранило жизнь пожилой пациентке.

Врач убрал за одну операцию огромную опухолевую массу, которая распространилась с яичников на другие органы.

— Наша задача — стать универсальными онко-хирургами, чтобы в случае необходимости ты мог сам убрать не только опухоль яичников или матки, но и опухоль мочевого пузыря, и опухоль кишечника, и брюшины, и печени, — рассказал о мастер-классе Сергей Красильников, заведующий онко-гинекологическим отделением новосибирского онкодиспансера.

Операция прошла успешно, и у пациентки впереди непростой период восстановления.

ИСТОЧНИК KP.RU