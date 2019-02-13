2019-02-13T20:54:11+03:00
Здоровье

Вот это мастер-класс: врач из Санкт-Петербурга спас 80-летнюю сибирячку

У женщины последняя стадия рака, при которой доктора редко решаются на вмешательство
Александра БРУНЯ
Поделиться:
Доктор поделился с коллегами опытом обширного вмешательства, которое сохранило жизнь пожилой пациентке. Фото: Минздрав НСОДоктор поделился с коллегами опытом обширного вмешательства, которое сохранило жизнь пожилой пациентке. Фото: Минздрав НСО
Изменить размер текста:

У 80-летней сибирячки врачи диагностировали рак яичников на последней стадии. Обычно такой диагноз звучит как приговор, но не в этом случае.

В Новосибирский онкологический диспансер с мастер-классом приехал Кирилл Шостка, хирург, заведующий торако-абдоминальным отделением Ленинградского областного онкологического диспансера. Доктор поделился с коллегами опытом обширного вмешательства, которое сохранило жизнь пожилой пациентке.

Врач убрал за одну операцию огромную опухолевую массу, которая распространилась с яичников на другие органы.

— Наша задача — стать универсальными онко-хирургами, чтобы в случае необходимости ты мог сам убрать не только опухоль яичников или матки, но и опухоль мочевого пузыря, и опухоль кишечника, и брюшины, и печени, — рассказал о мастер-классе Сергей Красильников, заведующий онко-гинекологическим отделением новосибирского онкодиспансера.

Операция прошла успешно, и у пациентки впереди непростой период восстановления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Я завела нутрию!»: сибирячка сняла умилительное видео со своим необычным питомцем
« Я не перехожу грань»: сибирячка в коротеньких шортах покорила «Инстаграм» откровенным танцем
«Птица врезалась в дверь дома»: новосибирские волонтеры выхаживают ястреба с черепно-мозговой травмой
Необычные туристы: в Новосибирске оштрафовали миссионеров, прилетевших из Америки и Израиля
«Меня сильно распирает этот трек»: звезда тверка показала отвязный танец с парнем под «Серебро»
Эустома, примула и цикламен: в Новосибирск привезли четыре миллиона цветов ко Дню влюбленных
Теперь диплом не купишь: суд заблокировал сайты с продажей поддельных аттестатов
Не люди, а звери: рыбак нашел под Новосибирском вмерзшую в кусок льда собаку
Уволенный со скандалом экс-глава новосибирской подземки получил работу в Крыму
Любитель опасной езды: сибиряк получил реальный срок в колонии за вождение «под мухой»
«Разделся на спор»: в Новосибирске парень устроил забег через Красный проспект голышом
Дым в коридоре: из гимназии в центре Новосибирска эвакуировали 300 учеников
Больше 43 рублей за литр: в Новосибирске снова подорожал бензин
С битой «на дело»: в Новосибирске двое мигрантов избили и ограбили прохожего
Погода на день в Новосибирске: 13 февраля потеплеет до минус 9 градусов
«Сворачивается клубочком и прячется»: новосибирские волонтеры спасают маленького ежика
Вот это повезло: новосибирец сфотографировал комету, которую раньше никто не видел
Худая и зеленая: белый медвежонок из России изменился до неузнаваемости в зоопарке Японии