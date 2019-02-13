«Я завела нутрию!»: сибирячка сняла умилительное видео со своим необычным питомцем

13 Февр. 19:42 2019-02-13T19:42:34+03:00

Анна угощает любимицу проростками подсолнуха, а кормит в основном кашей из смеси круп, овощами, зеленью с сеном. Фото: ЦРДЖ

Нутрию назвали Хомой. Хозяева думали, что она мальчик, но выросла девочка [видео]

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Волонтер, которая спасает диких животных, завела себе необычного питомца:

— После долгого изучения информации по содержанию нутрий и поиска заводчика, наконец-то я приобрела щенка. Точнее, даже спасла от участи большей части этих бобриков, — рассказала о питомце в соцсетях Анна Боярская.

Нутрию назвали Хомой.

— Брали его как мальчика, но как водится, выросла из комочка с хвостиком девушка, — объясняет волонтер Центра реабилитации диких животных. — Основные органы чувств у Хомы — это нюх и слух. Зверек этот совсем не глупый и моментально связал звук открывающегося холодильника с перепадающими ему вкусняхами. Теперь стоит открыть холодильник, как кто-то, попрошайничая, тянет тебя за штанину своими маленькими лапками-ручками.

Анна угощает любимицу проростками подсолнуха, а кормит в основном кашей из смеси круп, овощами, зеленью с сеном. Хома обожает купаться и играть с водой.

Девушка поделилась забавным видео с нутрией, но в следующем раз обещала рассказать о трудностях содержания этого необычного питомца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/691717" frameborder="0"></iframe> Сибирячка завела дома нутрию и снимает забавные видео с ней.Видео: Анна Боярская, волонтер ЦРДЖ

ИСТОЧНИК KP.RU