2019-02-13T19:42:34+03:00
Дом. Семья

«Я завела нутрию!»: сибирячка сняла умилительное видео со своим необычным питомцем

Нутрию назвали Хомой. Хозяева думали, что она мальчик, но выросла девочка [видео]
Александра БРУНЯ
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Анна угощает любимицу проростками подсолнуха, а кормит в основном кашей из смеси круп, овощами, зеленью с сеном. Фото: ЦРДЖАнна угощает любимицу проростками подсолнуха, а кормит в основном кашей из смеси круп, овощами, зеленью с сеном. Фото: ЦРДЖ
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Волонтер, которая спасает диких животных, завела себе необычного питомца:

— После долгого изучения информации по содержанию нутрий и поиска заводчика, наконец-то я приобрела щенка. Точнее, даже спасла от участи большей части этих бобриков, — рассказала о питомце в соцсетях Анна Боярская.

Нутрию назвали Хомой.

— Брали его как мальчика, но как водится, выросла из комочка с хвостиком девушка, — объясняет волонтер Центра реабилитации диких животных. — Основные органы чувств у Хомы — это нюх и слух. Зверек этот совсем не глупый и моментально связал звук открывающегося холодильника с перепадающими ему вкусняхами. Теперь стоит открыть холодильник, как кто-то, попрошайничая, тянет тебя за штанину своими маленькими лапками-ручками.

Анна угощает любимицу проростками подсолнуха, а кормит в основном кашей из смеси круп, овощами, зеленью с сеном. Хома обожает купаться и играть с водой.

Девушка поделилась забавным видео с нутрией, но в следующем раз обещала рассказать о трудностях содержания этого необычного питомца.

Сибирячка завела дома нутрию и снимает забавные видео с ней.Видео: Анна Боярская, волонтер ЦРДЖ

ИСТОЧНИК KP.RU

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