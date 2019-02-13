« Я не перехожу грань»: сибирячка в коротеньких шортах покорила «Инстаграм» откровенным танцем

13 Февр. 14:00 2019-02-13T14:00:53+03:00

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Танцовщица Полина Дубкова год назад переехала из Новосибирска в Москву, и теперь покоряет столицу откровенными видео в своем «Инстаграме». А еще девушка преподает в танцевальной школе, и последний ролик сняла вместе со своими ученицами

- Видео мы записывали после сразу занятий в моей группе: учатся у меня как девушки, которые занимаются танцами не первый год, так и новички, - рассказывает Полина. – Всего на съемках было 15 учениц.

Сами движения девушки выучили примерно за полчаса, и снять все получилось с первого дубля. Правда, старания танцовщиц оценили не все, и комментаторы разделились на два лагеря:

- Как всегда на высоте, красиво танцуешь, - хвалят одни. – Каждое твое видео пересматриваю.

- Надоело уже. Каждый раз одно и то же. Хватит «пятой точкой» трясти. Ты кроме этого больше ничего не умеешь? – критикуют Полину другие.

Всем хейтерам сама Полина отвечает так:

- Я не перехожу грань: стараюсь, чтобы танец был сексуальным, но не вызывающим!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/691612" frameborder="0"></iframe> Сибирячка в коротеньких шортах покорила «Инстаграм» откровенным танцем.

ИСТОЧНИК KP.RU