«Птица врезалась в дверь дома»: новосибирские волонтеры выхаживают ястреба с черепно-мозговой травмой

13 Февр. 12:42 2019-02-13T12:42:09+03:00

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Пернатая постоялица появилась в Центре реабилитации диких животных после того, как птица попала в беду.

- Девочка-ястреб летела с добычей и врезалась в дверь жилого дома, что, вообще-то, случается крайне редко. Птицы обычно не понимают, что перед ними стекла, а двери различают, - говорят волонтеры.

К счастью, хозяйка дома в тот момент была внутри, и как только услышала грохот, поспешила на помощь к раненой птице.

- У ястреба была рана на голове, и женщина сразу же позвонила к нам в центр, - продолжают волонтеры. – Мы забрали птицу и сейчас проводим все необходимое лечение.

Сейчас ястреб идет на поправку: рацион крылатой постоялицы близок к тому, что у нее в дикой природе – мыши и курятина. И как только птице станет лучше, ее выпустят на волю.

ИСТОЧНИК KP.RU