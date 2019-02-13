«Птица врезалась в дверь дома»: новосибирские волонтеры выхаживают ястреба с черепно-мозговой травмой
Пернатая постоялица появилась в Центре реабилитации диких животных после того, как птица попала в беду.
- Девочка-ястреб летела с добычей и врезалась в дверь жилого дома, что, вообще-то, случается крайне редко. Птицы обычно не понимают, что перед ними стекла, а двери различают, - говорят волонтеры.
К счастью, хозяйка дома в тот момент была внутри, и как только услышала грохот, поспешила на помощь к раненой птице.
- У ястреба была рана на голове, и женщина сразу же позвонила к нам в центр, - продолжают волонтеры. – Мы забрали птицу и сейчас проводим все необходимое лечение.
Сейчас ястреб идет на поправку: рацион крылатой постоялицы близок к тому, что у нее в дикой природе – мыши и курятина. И как только птице станет лучше, ее выпустят на волю.
ИСТОЧНИК KP.RU