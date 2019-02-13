Эустома, примула и цикламен: в Новосибирск привезли четыре миллиона цветов ко Дню влюбленных

13 Февр. 11:15 2019-02-13T11:26:22+03:00

В Новосибирск привезли около 4,5 миллионов цветов к праздникам. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В феврале увеличение объемов поступающих в Новосибирск цветов и цветочной продукции стало уже традиционным. Это связано с предстоящими «цветочными» датами — 14 февраля и 8 марта.

— К 14 февраля в город уже поступило почти 4,5 миллиона срезов цветов, а также цветов в горшках, но перед этим все цветы проходят карантинный фитосанитарный контроль, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Новосибирской области.

Основной объем цветочной продукции поступает в Новосибирск из европейских стран, стран африканского континента, а также из США.

— С начала февраля инспекторами отдела надзора в области карантина растений проверили 4 351 409 срезов цветов и горшечных растений. Это на 35% больше, чем за тот же период прошлого года, — отметили в ведомстве.

Большим спросом у новосибирцев пользуются такие цветы, как розы, хризантемы, герберы, гвоздика, эустома, лилии, фрезии, тюльпаны и орхидеи. Также не менее популярны у горожан цикламены, примулы, альстромерии, пеларгонии, каланхое, сенполии, спатифилиумы, антуриумы, статица и стрелиция.

ИСТОЧНИК KP.RU