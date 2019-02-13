2019-02-13T11:26:22+03:00
Общество

Эустома, примула и цикламен: в Новосибирск привезли четыре миллиона цветов ко Дню влюбленных

Большая часть цветов привезена из европейских стран и США
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
В Новосибирск привезли около 4,5 миллионов цветов к праздникам.В Новосибирск привезли около 4,5 миллионов цветов к праздникам.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В феврале увеличение объемов поступающих в Новосибирск цветов и цветочной продукции стало уже традиционным. Это связано с предстоящими «цветочными» датами — 14 февраля и 8 марта.

— К 14 февраля в город уже поступило почти 4,5 миллиона срезов цветов, а также цветов в горшках, но перед этим все цветы проходят карантинный фитосанитарный контроль, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Новосибирской области.

Основной объем цветочной продукции поступает в Новосибирск из европейских стран, стран африканского континента, а также из США.

— С начала февраля инспекторами отдела надзора в области карантина растений проверили 4 351 409 срезов цветов и горшечных растений. Это на 35% больше, чем за тот же период прошлого года, — отметили в ведомстве.

Большим спросом у новосибирцев пользуются такие цветы, как розы, хризантемы, герберы, гвоздика, эустома, лилии, фрезии, тюльпаны и орхидеи. Также не менее популярны у горожан цикламены, примулы, альстромерии, пеларгонии, каланхое, сенполии, спатифилиумы, антуриумы, статица и стрелиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вот это мастер-класс: врач из Санкт-Петербурга спас 80-летнюю сибирячку
«Я завела нутрию!»: сибирячка сняла умилительное видео со своим необычным питомцем
« Я не перехожу грань»: сибирячка в коротеньких шортах покорила «Инстаграм» откровенным танцем
«Птица врезалась в дверь дома»: новосибирские волонтеры выхаживают ястреба с черепно-мозговой травмой
Необычные туристы: в Новосибирске оштрафовали миссионеров, прилетевших из Америки и Израиля
«Меня сильно распирает этот трек»: звезда тверка показала отвязный танец с парнем под «Серебро»
Теперь диплом не купишь: суд заблокировал сайты с продажей поддельных аттестатов
Не люди, а звери: рыбак нашел под Новосибирском вмерзшую в кусок льда собаку
Уволенный со скандалом экс-глава новосибирской подземки получил работу в Крыму
Любитель опасной езды: сибиряк получил реальный срок в колонии за вождение «под мухой»
«Разделся на спор»: в Новосибирске парень устроил забег через Красный проспект голышом
Дым в коридоре: из гимназии в центре Новосибирска эвакуировали 300 учеников
Больше 43 рублей за литр: в Новосибирске снова подорожал бензин
С битой «на дело»: в Новосибирске двое мигрантов избили и ограбили прохожего
Погода на день в Новосибирске: 13 февраля потеплеет до минус 9 градусов
«Сворачивается клубочком и прячется»: новосибирские волонтеры спасают маленького ежика
Вот это повезло: новосибирец сфотографировал комету, которую раньше никто не видел
Худая и зеленая: белый медвежонок из России изменился до неузнаваемости в зоопарке Японии