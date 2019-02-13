Теперь диплом не купишь: суд заблокировал сайты с продажей поддельных аттестатов

13 Февр. 10:37 2019-02-13T10:37:15+03:00

В Новосибирске закрыли четыре сайта по продаже поддельных дипломов. Фото: Ольга ГНАТКОВА

Прокурор Бердска через суд добился блокировки сайтов по продаже фальшивых дипломов и аттестатов

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В Новосибирске закрыли доступ к четырем сайтам, предлагавшим купить поддельные дипломы и аттестаты об образовании.

— Прокуратура Бердска во время мониторинга в интернете нашла сайты, содержащие информацию о продаже дипломов о высшем образовании, среднем профессиональном образовании, а также аттестатов общеобразовательных учреждений, в том числе и в городе Бердске. Чтобы включить наименования сайтов с запрещенной информацией в единый реестр доменных имен, прокурор Бердска направил исковое заявление в суд, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

В 2019 году Железнодорожный суд рассмотрел заявление прокурора Бердска и полностью его удовлетворил. Информация по четырем электронным адресам, признана запрещенной к распространению на территории РФ.

В ведомстве добавили, что помимо этого, в прошедшем 2018 году, по заявлениям бердского прокурора был запрещен доступ к 25 сайтам, которые распространяли информацию о продаже наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU