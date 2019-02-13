Не люди, а звери: рыбак нашел под Новосибирском вмерзшую в кусок льда собаку

13 Февр. 10:00 2019-02-13T10:01:16+03:00

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Полуживая собака лежала на обочине дороги по пути к деревне под Новосибирском и уже почти замерзла, но мимо проезжал рыбак, который не смог остаться равнодушным.

— 11 февраля поехали с товарищем на рыбалку и возле села Белоярка Мошковского района увидели на обочине собаку. Сначала я подумал: комок какой-то, снегом покрытый и во льду. Поэтому сначала проехал, потом в зеркало еще раз посмотрел, хотя товарищ мой сказал, что собака уже замерзшая, труп, но я решил остановиться. Подошел, а собака во льду и с пробитым глазом и вся в крови голову немного приподняла, а сама трясется, — рассказал «КП» — Новосибирск» житель поселка Светлый Денис Дарнев.

Он уточнил, что это оказался английский кокер-спаниель золотистого окраса.

— Недолго думая, я завернул ее в рыбацкий бушлат и повез в ветклинику в город, на 5 микрорайон. Там после осмотра мне сказали, что у собаки глаз выбит и ушиб головы, и ей требуется операция по удалению глаза и дальнейшая госпитализация. Сейчас ее уже прооперировали, — добавил мужчина.

Он также отметил, что вчера все-таки доехал туда же на рыбалку и у местных узнал, чья собака. Ему рассказали, что есть в деревне семья, там ребенок собаку донимал, она рыкнула на него и хозяин, он хотел забить ее палкой за это, но спаниелю удалось убежать.

— Адрес этого «хозяина», где он живет, конечно, никто из деревенских не скажет, но дали понять, что семья неблагополучная. Сначала хотели найти хозяина, но после того, что узнали, будем искать ей новый дом, — подытожил сибиряк.

По словам спасителя, сейчас собака в ветклинике на стационаре. Есть куратор, она ведет сбор средств на ее лечение. После выписки собаку планируют либо в питомник поместить, либо на передержку, пока не найдется новый дом.

— Собачка породистая, сказали, что такие пристраиваются без проблем, — добавил Денис.

Собачке после лечения будут искать новый дом. Фото: Денис Дарнев.

ИСТОЧНИК KP.RU