Любитель опасной езды: сибиряк получил реальный срок в колонии за вождение «под мухой»

13 Февр. 07:35 2019-02-13T07:36:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Кочковского района, трижды привлекавшийся за управление машиной в состоянии опьянения, получил тюремный срок.

Суд в Новосибирской области вынес приговор 38-летнему Валетову Е.Х. Он признан виновным по статье — за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим три непогашенные судимости за совершение подобных преступлений.

— Суд установил, что 15 октября 2018 года Валетов в состоянии опьянения управлял грузовиком Mitsubishi Canter и был задержан сотрудниками полиции. После составления прокола мужчина был отстранен от управления транспортным средством, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что до этого случая Валетов уже трижды привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде: в мае, июле и сентябре 2018 года. Тогда, в качестве наказания, он привлекался к обязательным работам.

— Суд, согласившись с позицией гособвинителя, по совокупности приговоров назначил любителю «пьяной» езды наказание — лишение свободы на 6 месяцев. Отбывать которое мужчина будет в колонии-поселении, — добавили в прокуратуре.

Кроме того, суд назначил дополнительное наказание в виде запрета Валетову заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU