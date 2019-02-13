Дым в коридоре: из гимназии в центре Новосибирска эвакуировали 300 учеников
Инцидент случился во вторник, 12 февраля в гимназии №1 на Красном проспекте, 48
Из задымленной школы эвакуировались три сотни учеников.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Из-за загоревшейся проводки в школе в центре города были эвакуированы 300 учеников. На пролетах между этажами был виден дым.
— Во вторник, 12 февраля около 4 часов дня пожарные получили сообщение о задымлении в гимназии №1 на Красном проспекте, 48 в Центральном районе города. Там произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. Администрацией школы было принято решение об эвакуации 300 учеников, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что после того, как помещение проветрили от дыма, занятия в гимназии продолжились.
ИСТОЧНИК KP.RU