2019-02-13T04:33:13+03:00
Происшествия

С битой «на дело»: в Новосибирске двое мигрантов избили и ограбили прохожего

Находившиеся в Новосибирске незаконно мигранты добывали себе деньги, нападая на прохожих с битой
Надежда ЯРКОВА
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Фото: МВД по Новосибирской области.Фото: МВД по Новосибирской области.
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Новосибирские полицейские задержали шестерых парней, подозреваемых в разбойном нападении.

— 10 февраля около 3 часов ночи в районе гаражей, расположенных в Почтовом логу в Дзержинском районе, с применением бейсбольной биты неизвестные напали на мужчину и забрали у него сотовый телефон и банковскую карту, с которой после сняли деньги. Сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей. Вскоре полицейским удалось задержать шестерых человек в возрасте от 21 до 30 лет, приехавших в Новосибирск из ближнего зарубежья, двое из которых подозреваются в совершении разбоя. Задержанные в преступлении признались, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Также по адресам, где проживают подозреваемые, во время обыска было найдено похищенное имущество, а также одежда и обувь, в которой они совершили преступление.

— Подозреваемые взяты под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье — разбой. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Еще четверо помещены в специальный приемник. В отношении них готовятся материалы об административном нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ, — добавили в ведомстве.

Также полицейские устанавливают причастность задержанных к другим возможным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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