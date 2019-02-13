2019-02-13T03:20:33+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 13 февраля потеплеет до минус 9 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в среду, 13 февраля
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сегодня днем потеплеет до минус 9 градусов.Сегодня днем потеплеет до минус 9 градусов.Фото: Даба ДАБАЕВ
Изменить размер текста:

Сегодня в городе ожидается небольшой снег и 9 градусов мороза, на дорогах гололед.

— В среду, 13 февраля в Новосибирске будет переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем временами небольшой снег. Ночью и утром местами изморозь, дымка, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 9-11 градусов, к ночи похолодает до минус 19-21 градусов, в пригороде до минус 24 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, слабые метели. Ночью и утром при прояснениях изморозь, дымки, туманы, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 7-12 градусов, ночная минус 16-21 градусов, местами до минус 26 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам сегодня снег, дневная и ночная температура составит минус 13 градусов. В последующие дни в городе ожидается еще большее постепенное потепление, которое к концу недели обещает дневную температуру до 2 градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вот это мастер-класс: врач из Санкт-Петербурга спас 80-летнюю сибирячку
«Я завела нутрию!»: сибирячка сняла умилительное видео со своим необычным питомцем
« Я не перехожу грань»: сибирячка в коротеньких шортах покорила «Инстаграм» откровенным танцем
«Птица врезалась в дверь дома»: новосибирские волонтеры выхаживают ястреба с черепно-мозговой травмой
Необычные туристы: в Новосибирске оштрафовали миссионеров, прилетевших из Америки и Израиля
«Меня сильно распирает этот трек»: звезда тверка показала отвязный танец с парнем под «Серебро»
Эустома, примула и цикламен: в Новосибирск привезли четыре миллиона цветов ко Дню влюбленных
Теперь диплом не купишь: суд заблокировал сайты с продажей поддельных аттестатов
Не люди, а звери: рыбак нашел под Новосибирском вмерзшую в кусок льда собаку
Уволенный со скандалом экс-глава новосибирской подземки получил работу в Крыму
Любитель опасной езды: сибиряк получил реальный срок в колонии за вождение «под мухой»
«Разделся на спор»: в Новосибирске парень устроил забег через Красный проспект голышом
Дым в коридоре: из гимназии в центре Новосибирска эвакуировали 300 учеников
Больше 43 рублей за литр: в Новосибирске снова подорожал бензин
С битой «на дело»: в Новосибирске двое мигрантов избили и ограбили прохожего
«Сворачивается клубочком и прячется»: новосибирские волонтеры спасают маленького ежика
Вот это повезло: новосибирец сфотографировал комету, которую раньше никто не видел
Худая и зеленая: белый медвежонок из России изменился до неузнаваемости в зоопарке Японии