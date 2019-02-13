Погода на день в Новосибирске: 13 февраля потеплеет до минус 9 градусов

13 Февр. 03:20 2019-02-13T03:20:33+03:00

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Сегодня в городе ожидается небольшой снег и 9 градусов мороза, на дорогах гололед.

— В среду, 13 февраля в Новосибирске будет переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем временами небольшой снег. Ночью и утром местами изморозь, дымка, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 9-11 градусов, к ночи похолодает до минус 19-21 градусов, в пригороде до минус 24 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, слабые метели. Ночью и утром при прояснениях изморозь, дымки, туманы, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 7-12 градусов, ночная минус 16-21 градусов, местами до минус 26 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам сегодня снег, дневная и ночная температура составит минус 13 градусов. В последующие дни в городе ожидается еще большее постепенное потепление, которое к концу недели обещает дневную температуру до 2 градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU