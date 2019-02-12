«Сворачивается клубочком и прячется»: новосибирские волонтеры спасают маленького ежика

12 Февр. 20:40 2019-02-12T20:42:13+03:00

С ежиком сейчас все в порядке. Фото: https://vk.com/birds54

Его кормят мышами и куриной грудкой, но пока животное не доверяет людям

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Спросите, как вообще у волонтеров в феврале появился еж? Где его нашли? Ответить на эти вопросы мы попросили сотрудников Центра реабилитации диких животных.

- К нам в центр обратился молодой человек: оказалось, что ежа он нашел еще в ноябре, но теперь у него нет возможности содержать животное, - рассказала Алиса Богомолова, пресс-секретарь центра. - И кормил он ежа тоже неправильно: молокои и хлебом, что запрещено.

Ежик ест насекомых и мышей. Фото: https://vk.com/birds54

Как объяснили специалисты, кормить ежа положено насекомыми, либо мышами, либо мясом (сырой нежирной куриной грудкой). Но, несмотря на то, что о еже заботятся, он пока не доверяет людям.

- Выходит из своего укрытия он только тогда, мы стоим у стенки, и притворяемся, что нас в комнате нет, - продолжает Алиса Богомолова. – В любом другом случае еж сворачивается клубочкм и прячется.

Сам ежик с удовольствием позирует перед камерами радость фотогафам.

У ежика в доме есть свое укрытие. Фото: https://vk.com/birds54

ИСТОЧНИК KP.RU