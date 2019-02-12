2019-02-12T15:32:25+03:00
Общество

«Фото на грани всего»: русская Барби снялась без одежды

Откровенный снимок Юлия Кригер выложила в «Инстаграме»
Татьяна СОЛОВОВА
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Точеная фигура Юли восхитила британцев. Фото: https://www.instagram.com/pink_huink/Точеная фигура Юли восхитила британцев. Фото: https://www.instagram.com/pink_huink/
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Юлия Кригер – блондинка из Новосибирска: русской Барби ее назвали британские журналисты, которых восхитила точеная фигура девушки и ее кукольные черты лица. В социальных сетях у девушки – тысячи подписчиков, и каждое ее фото собирает сотни лайков и комментариев. Правда, последний снимок Юли оказался весьма спорным: на нем девушка позирует без одежды.

- Встала с утра, сходила в душ, высушила и уложила волосы, накрасилась, выбрала, что надеть, оделась, присела на секундочку и думаешь: «Как же я уже устала», - написала девушка в посте с пикантным фото.

Подписчики Юли тут же разделились на два лагеря: многим из них фото в стиле ню понравилось. Особенно мужчинам:

Русская Барби рискнула выложить откровенное фото. Фото: https://www.instagram.com/pink_huink/

Русская Барби рискнула выложить откровенное фото. Фото: https://www.instagram.com/pink_huink/

- Выйдешь за меня замуж, - пишут они Барби.

- Я в восторге, но от внезапности смог только промычать, - признаются вторые.

- Смелая такая, Юленька, - хвалят девушку третьи.

Но есть и те, кому откровенный снимок не понравился:

- Фото на грани всего,- считают они.

- Перебор, конечно, - соглашаются с ними другие.

Напомним, русскую Барби комментаторы часто обвиняют в излишней худобе и любви к фотошопу, а также не верят в ее естественную красоту. Но сама Юлия Кригер говорит, что увеличивала только бюст. А вот есть у нее парень или муж, девушка не признается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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