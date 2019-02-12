2019-02-12T15:50:18+03:00
Дом. Семья

Худая и зеленая: белый медвежонок из России изменился до неузнаваемости в зоопарке Японии

Шилке привезли жениха, он существенно старше ее и уже имеет детеныша по кличке Момо [видео]
Екатерина КОМЯКОВА
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Шилка фигурой отличается от своих родителей. Фото: Michiyo KoyaШилка фигурой отличается от своих родителей. Фото: Michiyo Koya
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В сети появилось новое видео из японского зоопарка с родившейся в Новосибирске белой медведицей Шилкой. Сибирские фанаты недоумевают — почему животное не похоже на своих родителей: нет ни шикарного белого меха, ни жирка. Шилка на видео худая и бледно-зеленая.

Белая медведица Шилка изменилась до неузнаваемости в Японии.

— Все из-за климата, там жарко, происходит линька. К тому же у животного другой рацион: овощи и фрукты. Часто бывает живая рыба, — рассказывает сибирячка Анна Новикова, внимательно следящая за судьбой молодой медведицы. — В условиях теплого климата у нее на ворсинках шерсти размножаются водоросли. Пока она сухая, то беленькая и красивая. Но сквозь мокрую шерсть просвечивает ее черная кожа и эти самые водоросли. Поэтому она и кажется такой грязной и темной... А худая — тоже из-за жаркого климата.

Также Анна рассказала, что Шилке уже присмотрели жениха. Это 14-летний медведь Гого, он раньше жил в этом же вольере и даже произвел на свет медвежонка, которого назвали Момо, малыша увезли в другой японский зоопарк.

По началу Гого порыкивал на новую знакомую, но «сибирячка» повела себя дружелюбно, принесла поближе к самцу свои игрушки и остатки рыбы.

Так выглядит 14-летний жених Шилки. Тоже не отличается пышнотелостью. Фото: Michiyo Koya

Так выглядит 14-летний жених Шилки. Тоже не отличается пышнотелостью. Фото: Michiyo Koya

ИСТОЧНИК KP.RU

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