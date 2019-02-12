Пьяный Митя Фомин забыл слова: бывший лидер Hi-Fi сам опубликовал видео в сети
Видео снято на мобильный, на нем певец из Новосибирска Митя Фомин с микрофоном в руке пытается пропеть куплет своей песни «Спасибо сердце». Только память подводит, строчки плывут, как и сам исполнитель. Ближе к припеву с помощью «группы поддержки», подсказывающей слова, певец берет себя в руки и более-менее внятно исполняет хит.
Хорошо, что это был не большой сольный концерт, по антуражу действо больше напоминает вечеринку. Небольшой ролик Митя выложил сам на свою страницу в «Инстаграме», снабдив ее комментарием не лишенным самоиронии:
- Не совсем трезвый, а, правильнее сказать, уже совсем нетрезвый. Две недели назад Дмитрий Анатольевич (говорит про себя – прим. ред.) с трудом перебирает слова собственной песни, которую уже исполнял раз так 100, с тех пор, как она появилась этим летом.
Далее певец просит подписчиков проголосовать за песню, так как она номинирована на одну из музыкальных премий.
Подписчики не винят звезду в излишнем возлиянии, наоборот подбадривают и все разрешают:
- Трезв или нет, не поклонникам решать и судить! Вы заслужили отдых, какой хотите.
Пьяный Митя Фомин поет свою песню "Спасибо сердце".
ИСТОЧНИК KP.RU