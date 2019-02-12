2019-02-12T11:49:07+03:00
Происшествия

Пока была в примерочной: полицейские ищут женщину, которая ограбила покупательницу на вещевом рынке в Академгородке

Женщина украла у покупательницы сумку, в которой находились вещи и деньги, но попала на видеокамеру
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Кража сумки попала на камеру в магазине. Фото: МВД по Новосибирской области.Кража сумки попала на камеру в магазине. Фото: МВД по Новосибирской области.
Изменить размер текста:

Криминальный инцидент произошел еще 20 ноября 2018 года на одном из вещевых рынков в Академгородке.

— В 10:23 в торговом комплексе «Арбуз» по улице Арбузова неизвестная женщина, воспользовавшись тем, что покупательница была занята примеркой одежды, украла у нее сумку, в которой находились личные вещи и деньги, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Полиция возбудила уголовное дело по статье — кража.

— Сейчас расследование дела продолжается и полицейские получили видеозапись с камер, расположенных в магазине. В совершении преступления подозревается женщина, попавшая на видео, — добавили в МВД.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-19-02, 232-18-70, 8-913-951-42-76. Конфиденциальность гарантируется.

Кража сумки в магазине Академгородка..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вот это мастер-класс: врач из Санкт-Петербурга спас 80-летнюю сибирячку
«Я завела нутрию!»: сибирячка сняла умилительное видео со своим необычным питомцем
« Я не перехожу грань»: сибирячка в коротеньких шортах покорила «Инстаграм» откровенным танцем
«Птица врезалась в дверь дома»: новосибирские волонтеры выхаживают ястреба с черепно-мозговой травмой
Необычные туристы: в Новосибирске оштрафовали миссионеров, прилетевших из Америки и Израиля
«Меня сильно распирает этот трек»: звезда тверка показала отвязный танец с парнем под «Серебро»
Эустома, примула и цикламен: в Новосибирск привезли четыре миллиона цветов ко Дню влюбленных
Теперь диплом не купишь: суд заблокировал сайты с продажей поддельных аттестатов
Не люди, а звери: рыбак нашел под Новосибирском вмерзшую в кусок льда собаку
Уволенный со скандалом экс-глава новосибирской подземки получил работу в Крыму
Любитель опасной езды: сибиряк получил реальный срок в колонии за вождение «под мухой»
«Разделся на спор»: в Новосибирске парень устроил забег через Красный проспект голышом
Дым в коридоре: из гимназии в центре Новосибирска эвакуировали 300 учеников
Больше 43 рублей за литр: в Новосибирске снова подорожал бензин
С битой «на дело»: в Новосибирске двое мигрантов избили и ограбили прохожего
Погода на день в Новосибирске: 13 февраля потеплеет до минус 9 градусов
«Сворачивается клубочком и прячется»: новосибирские волонтеры спасают маленького ежика
Вот это повезло: новосибирец сфотографировал комету, которую раньше никто не видел
Худая и зеленая: белый медвежонок из России изменился до неузнаваемости в зоопарке Японии