Пока была в примерочной: полицейские ищут женщину, которая ограбила покупательницу на вещевом рынке в Академгородке

12 Февр. 11:39 2019-02-12T11:49:07+03:00

Кража сумки попала на камеру в магазине. Фото: МВД по Новосибирской области.

Женщина украла у покупательницы сумку, в которой находились вещи и деньги, но попала на видеокамеру

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Криминальный инцидент произошел еще 20 ноября 2018 года на одном из вещевых рынков в Академгородке.

— В 10:23 в торговом комплексе «Арбуз» по улице Арбузова неизвестная женщина, воспользовавшись тем, что покупательница была занята примеркой одежды, украла у нее сумку, в которой находились личные вещи и деньги, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Полиция возбудила уголовное дело по статье — кража.

— Сейчас расследование дела продолжается и полицейские получили видеозапись с камер, расположенных в магазине. В совершении преступления подозревается женщина, попавшая на видео, — добавили в МВД.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-19-02, 232-18-70, 8-913-951-42-76. Конфиденциальность гарантируется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="288" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/691325" frameborder="0"></iframe> Кража сумки в магазине Академгородка..

ИСТОЧНИК KP.RU