Пока была в примерочной: полицейские ищут женщину, которая ограбила покупательницу на вещевом рынке в Академгородке
Криминальный инцидент произошел еще 20 ноября 2018 года на одном из вещевых рынков в Академгородке.
— В 10:23 в торговом комплексе «Арбуз» по улице Арбузова неизвестная женщина, воспользовавшись тем, что покупательница была занята примеркой одежды, украла у нее сумку, в которой находились личные вещи и деньги, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Полиция возбудила уголовное дело по статье — кража.
— Сейчас расследование дела продолжается и полицейские получили видеозапись с камер, расположенных в магазине. В совершении преступления подозревается женщина, попавшая на видео, — добавили в МВД.
Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-19-02, 232-18-70, 8-913-951-42-76. Конфиденциальность гарантируется.
Кража сумки в магазине Академгородка..
ИСТОЧНИК KP.RU